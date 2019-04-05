Моуринью заинтересован в возвращении в «Интер»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Серии А. С португальцем контактировали «Интер» и «Рома».

Ранее Моуринью заявил, что готов вернуться к работе в следующем сезоне. Он тренировал «Интер» в период с 2008 по 2010 год и выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. Ради возвращения в миланский клуб Жозе готов пойти на уступки – вместо 10 миллионов евро в год он просит 8 млн.

Кандидатуру Моуринью поддерживает вице-президент клуба Хавьер Cанетти, тогда как генеральный директор Джузеппе Маротта видит главным тренером Антонио Конте.