Моуринью посчитали разорителем МЮ

Полмиллиарда евро, которые бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью потратил на трансферы, вызвали финансовые трудности у этой команды, сообщает Marca.

По информации издания, идея боссов МЮ продать в мадридский «Реал» одного из лидеров команды — полузащитника Поля Погба — связана с желанием уменьшить долги, составляющие 300 миллионов евро. На данный момент хавбек зарабатывает 14 миллионов евро в год, и это сильно давит на клуб, отмечается в материале.

Мино Райола, агент Погба, также настаивает на переходе игрока в «Реал». С Погба хотел бы поработать и главный тренер сливочных Зинедин Зидан.

| 2019-03-30T23:27:06+00:00 30 марта 2019, 23:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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