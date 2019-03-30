Моуринью посчитали разорителем МЮ

Полмиллиарда евро, которые бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью потратил на трансферы, вызвали финансовые трудности у этой команды, сообщает Marca.

По информации издания, идея боссов МЮ продать в мадридский «Реал» одного из лидеров команды — полузащитника Поля Погба — связана с желанием уменьшить долги, составляющие 300 миллионов евро. На данный момент хавбек зарабатывает 14 миллионов евро в год, и это сильно давит на клуб, отмечается в материале.

Мино Райола, агент Погба, также настаивает на переходе игрока в «Реал». С Погба хотел бы поработать и главный тренер сливочных Зинедин Зидан.