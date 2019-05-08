Моуринью покритиковал игроков «Барселоны»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.

«Это победа Клоппа. Он не похож на других тренеров из других чемпионатов, которые плачут из-за потери игроков, ноют, потому что играют слишком много матчей. Это вопрос менталитета», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo.

Он также высказался насчет четвертого гола. «Если бы такой гол был пропущен в матче команд U14 или U15, мы бы сказали: «Дети заснули, детям не хватает характера для игры в футбол, этим ребятам нужно учить основы футбола». Но мы говорим о лучших игроках мира. Очень трудно найти оправдание тому, что произошло. Хотелось бы услышать объяснение Вальверде», — сказал Моуринью. (Чемпионат)

«Ливерпуль» стал четвертым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече (0:3). В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).