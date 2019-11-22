Моуринью: «Не собираюсь совершать прежние ошибки. Я буду делать новые»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что в лондонском клубе не повторит свои предыдущие ошибки.

Португальский специалист 20 ноября возглавил «Тоттенхэм». Моуринью оставался без работы с декабря прошлого года, когда был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Моуринью спросили, стал ли он лучше как тренер с того момента, когда покинул «МЮ» 11 месяцев назад: «Думаю, да. Ты тот, кто ты есть, но у меня было время подумать о многом. Я осознал, что во время своей карьеры совершал ошибки и я не собираюсь повторять их. Я буду делать новые ошибки», — приводит слова Моуринью The Independent.

— Я скромен. Я достаточно скромен, чтобы попытаться проанализировать свою карьеру. Это касается не только последнего года, но и проблем и способа их решения. Принцип моего анализа состоял в том, чтобы не винить никого другого. Перерыв был очень позитивный для меня. Первое лето, когда я не работал, было плохим. Я был немного потерян. Но это пошло мне на пользу. Я даже научился быть экспертом, — заявил португалец. (sport24.ru)