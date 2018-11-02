Моуринью не хочет говорить о чемпионстве МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил шансы команды на титул чемпиона Англии по итогам нынешнего сезона.

«Не думаю, что имеет смысл задумываться о чемпионстве, когда ты находишься ниже четвертого места. Когда ты в первой четверке, можно смотреть на команды выше, оценивать их отрыв, смотреть на календарь, учитывать травмы, дисквалификации, форму и понимать свои шансы. Но сейчас наша задача — набирать очки, чтобы постараться улучшить свое положение к концу декабря.

Думаю, мы сможем улучшить свое положение. Я всегда говорю, что сезон — это 19 матчей дома и столько же на выезде, но порой их порядок может влиять на твое место в таблице», — цитирует Моуринью TheTelegraph.

После 10 туров МЮ занимает восьмое место в АПЛ.

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