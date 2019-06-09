Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии по футболу.

Как сообщает A Bola, на португальца уже вышли представители Бразильской конфедерации футбола. Ему предложат контракт с том случае, если команда под руководством Тите не сможет добиться положительного результата на Кубке Америки.

Отмечается, что сам Моуринью предпочитает работать в клубе, а не сборной, но в Бразилии рассчитывают убедить тренера.

Моуринью за свою тренерскую карьеру был наставником таких команд, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».(russian.rt.com)

| 2019-06-09T10:29:02+00:00 9 июня 2019, 13:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss