Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч»

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч» в нынешнем сезоне. По словам Моуринью, Лионель неудачно выступил с каталонским клубом в Лиге чемпионов, что должно учитываться при вручении награды.

«Я сомневаюсь, что Месси заслуживает «Золотой мяч». Он провалился в Лиге чемпионов», — сказал Моуринью.

Напомним, «Барселона» в полуфинале турнира проиграла «Ливерпулю» по сумме двух матчей. При этом каталонцы не смогли удержать преимущество в три мяча, добытое в первой встрече. Месси в 10 матчах Лиги чемпионов забил 12 мячей. В чемпионате Испании он забил 34 мяча в нынешнем сезоне. (Sport.ru)