Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч»

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч» в нынешнем сезоне. По словам Моуринью, Лионель неудачно выступил с каталонским клубом в Лиге чемпионов, что должно учитываться при вручении награды.

«Я сомневаюсь, что Месси заслуживает «Золотой мяч». Он провалился в Лиге чемпионов», — сказал Моуринью.

Напомним, «Барселона» в полуфинале турнира проиграла «Ливерпулю» по сумме двух матчей. При этом каталонцы не смогли удержать преимущество в три мяча, добытое в первой встрече. Месси в 10 матчах Лиги чемпионов забил 12 мячей. В чемпионате Испании он забил 34 мяча в нынешнем сезоне. (Sport.ru)

| 2019-05-17T22:51:48+00:00 18 мая 2019, 01:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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