Моуриньо назвал второй состав «МанСити» претендентом на чемпионство в АПЛ

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал четыре команды, которые являются фаворитами в стартовавшем чемпионате Англии по футболу. Среди них оказался и второй состав «Манчестер Сити». По мнению португальского специалиста, запасные «горожан» могли бы претендовать на победу.

«Когда посмотрел на скамейку «Сити» и увидел игроков, которые не попали в стартовый состав, начал думать, что даже их вторая команда могла бы стать чемпионом», – приводит слова Моуринью Чемпионат.com.

Помимо первой и второй команд «горожан» португалец в числе фаворитов английского первенства также назвал «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Напомним, что в двух последних сезонах победу в АПЛ одержал «Манчестер Сити».