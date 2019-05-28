Мосты в Стамбуле окрасились в цвета флага Азербайджана

По случаю 101-й годовщины со дня создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) стамбульские подвесные мосты 15 Temmuz Şehitler (Мост павших 15 июля), Fatih Sultan Mehmet (Фатиха Султана Ахмета) и Yavuz Sultan Selim (Явуза султана Селима) окрасились в цвета азербайджанского флага.

Генконсул Азербайджана в Стамбуле Месим Гаджиев в беседе с агентством «Анадолу» выразил удовлетворение в связи с тем, что мосты Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага.

По его словам, генконсульство направило соответствующее предложение губернатору Стамбула.

В администрации губернатора положительно отреагировали на это предложение, после чего три стамбульских моста окрасились в цвета азербайджанского флага, сказал дипломат.

Турция всегда поддерживает Азербайджан, отметил Гаджиев.

Генконсул напомнил слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: «Азербайджан и Турция — это один народ, два государства» и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Судьба Азербайджана — это судьба Турции».

Турцию и Азербайджан всегда будут связывать братские узы, отметил Гаджиев.

Стамбульские мосты, окрашенные в цвета азербайджанского флага, стали поистине незабываемым зрелищем.