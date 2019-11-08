«Москвичка с душой бакинки» Мария Суворовская: В Баку очень безопасно, очень вкусно и очень красиво!

Автор нашумевшей книги «Качели над Каспием» Мария Суворовская — частый гость в Баку. Особое отношение к нашей стране редактора журнала Russian Business Guide пронизано искренностью, наполнено теплотой и любовью. Хорошо известен также клип, снятый на стихи Марии, «Я дышу Баку».

В интервью # «москвичка с душой бакинки», как теперь называет себя сама Мария Суворовская, рассказывает о том, почему Баку покорил ее сердце и какие мечты связывают ее с нашей страной:

— Это самый часто задаваемый вам вопрос, но все же – как и с чего начиналась ваша любовь к Азербайджану?

— Это действительно самый распространенный вопрос, и журналисты очень любят задавать его мне. В 2012 году я впервые приехала в Азербайджан, и как тысячи туристов, влюбилась в этот сказочный солнечный город. Захотелось приезжать сюда снова и снова. Но как человеку деятельному, мне захотелось как – то оправдать свою любовь, захотелось что-то сделать для азербайджанской аудитории. Сначала это все вылилось в общественные и гуманитарные проекты. Мы провели ряд выставок с Россотрудничеством: «Москва – Баку. Взгляд сквозь километры», «Москва – Баку. Женский взгляд», осуществили множество других проектов.

Потом появились деловые проекты и книги.

Кроме того, у меня есть и личная история, связанная с Баку. Соседкой моих бабушки с дедушкой была и есть Зинаида Самсонова. Это удивительная женщина, бакинка, которая родилась на Баилово, и от нее я услышала первые рассказы о чудесном и прекрасном городе Баку. Поэтому с самого детства у меня было непреодолимое желание оказаться в этом солнечном городе.

— И каковы ваши главные открытия в Баку?

— Когда я первый раз вылетала в Баку, то все мои близкие очень волновались. Им казалось, что я молодая девушка, лечу в Азербайджан, где оставаться одной может быть небезопасно. И первый стереотип, который я разрушила после поездки в Баку, был связан именно с этим моментом. Я сказала всем: здесь очень безопасно! В Баку можно совершенно спокойно гулять вечером, и никто и никогда не подойдет к тебе, разве что с целью помочь.

Поэтому, мои главные открытия оказались следующими: в Баку очень безопасно, очень вкусно и очень красиво! В Азербайджане, и в Баку в частности, умеют интересно и ярко жить, вкусно готовить, здесь удивительные, прекрасные отношения к родителям, детям. Все это складывается в единую атмосферу любви, взаимопонимания и вкуса к жизни, который передается всем, кто сюда приезжает.

— У нас есть примеры, когда успешные москвички переезжали из Москвы в Баку. Вы согласились бы?

— Это мечта. Мне кажется, что в нашей жизни должны оставаться заветные желания, которые какое – то время не должны осуществляться, дабы греть нашу душу и стимулировать к новым открытиям. Конечно, это мечта — жить в Баку. Но пока меня очень многое связывает с Россией. Счастье надо получать дозировано. В Москве моя семья, бизнес. Корнями я связана с Россией очень сильно. Но в душе я уже бакинка.

— Есть любимые места в Баку?

— Безусловно. Это вид на Каспий, особенно с Нагорного парка. Это для меня особенное место, можно сказать даже некая точка сила. Стараюсь выбирать отели так, чтобы утром, выпивая чашечку кофе, можно было наслаждаться видом на Каспий.

Люблю Малаканский садик, улицу Торговую. В Баку каждый кусочек пропитан историей. Моя мама, которую я тоже привезла, также влюбилась в Баку, и сказала, что, несмотря на то, что это большой город, он очень уютный и теплый. Приезжая в Азербайджан у меня нет ощущения чужой страны. Я каждый раз возвращаюсь сюда с внутренним ощущением, что меня здесь ждут.

— В книге «Качели над Каспием» вы показали истории разных женщин, «попавших в определенный момент жизни в ситуацию «эмоциональных качелей», которые связаны со страстными историями любви». Но поскольку все эти истории являются авторским вымыслом, расскажите, какой образ современной азербайджанки сложился у вас в реальности?

— Мне кажется, что азербайджанская женщина сильно изменилась за последние пять лет. Во многом это проявляется в том, что женщины стали чаще и больше идти в бизнес. Поэтому, тема женского бизнеса, на мой взгляд, сейчас поднимается не только в России, но и в Азербайджане.

Современная азербайджанка — это яркая, интересная, умная женщина, уважающая главную и правильную роль мужчины и в семье, и в жизни. При этом, она успешно самореализовывается не только в семье, но и в общественной жизни и в карьере.

— Какие отзывы вы получаете от читательниц «Качели над Каспием»?

— Женщины, и российские, и азербайджанские, пишут мне удивительные отзывы. И это большое «писательское» счастье, когда тебе пишут о том, что увидели в книге свою историю. Я уверена в том, что стремление женщины любить и быть любимой не имеет национальности. Каждая женщина, в любой точке мира хочет быть счастливой. И поэтому, в моей книге практически каждая женщина может найти что-то похожее на себя… Мы отслеживаем не только продажу книги, но и ее скачивание в Интернете. Так вот, «качели» скачивают читатели из разных уголков земли! Количество скачиваний только за первые 2 дня перевалило за 5 000! Для меня это очень ценно.

— Где книга продается в Баку?

— Весной мы представили книгу в переводе на азербайджанский язык. Была яркая и масштабная презентация в Бакинском книжном центре. Тираж очень хорошо разошелся, но мне стали звонить и просить книги на русском языке. Обращались из сети магазинов «Али и Нино», других магазинов. Как оказалось, бакинцы часто спрашивают книгу именно в русском варианте. Для меня, как для россиянки, это очень важно, так как я считаю, что язык это то, что связывает народы.

И если столько людей в Баку хотят прочитать книгу на русском языке, это в очередной раз подтверждает стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном. Я очень благодарна Бакинскому книжному центру, и лично Гюнель Рзаевой. Я благодарна каждому жителю чудесного города Баку, с которым, я не сомневаюсь, я связана теперь навсегда.