Москве не понравились слова Болтона сказанные им в Ереване

МИД РФ назвал «бесцеремонностью» заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сделанное во время визита в Ереван. Политик призвал Армению отказаться от дружбы с Москвой и прорекламировал американское оружие, сообщает РИА Новости.

«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Болтон «потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях», особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.

«Он также заявил, что ожидает от Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского», — добавили в ведомстве.

Болтон побывал с визитом в Ереване на прошлой неделе. Комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, политик заявил, что американское «оружие в любом случае лучше российского». При этом решение о его продаже какой-либо из сторон конфликта пока не принято.
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| 2018-10-29T22:56:24+00:00 30 октября 2018, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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