Москве не понравились слова Болтона сказанные им в Ереване

МИД РФ назвал «бесцеремонностью» заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сделанное во время визита в Ереван. Политик призвал Армению отказаться от дружбы с Москвой и прорекламировал американское оружие, сообщает РИА Новости.
«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так», — подчеркнули в МИД.
Отмечается, что Болтон «потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях», особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.
«Он также заявил, что ожидает от Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского», — добавили в ведомстве.