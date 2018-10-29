Москве не понравились слова Болтона сказанные им в Ереване

МИД РФ назвал «бесцеремонностью» заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сделанное во время визита в Ереван. Политик призвал Армению отказаться от дружбы с Москвой и прорекламировал американское оружие, сообщает РИА Новости.

«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Болтон «потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях», особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.

«Он также заявил, что ожидает от Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского», — добавили в ведомстве.

Болтон побывал с визитом в Ереване на прошлой неделе. Комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, политик заявил, что американское «оружие в любом случае лучше российского». При этом решение о его продаже какой-либо из сторон конфликта пока не принято.