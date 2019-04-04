Москве не нравятся действия США и НАТО в Южном Кавказе

Москва рассматривает как серьезный вызов шаги США и НАТО по «военному освоению» Южного Кавказа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня здесь в полной мере проявляется бесцеремонное стремление известных внерегиональных сил перекроить пространство СНГ по своим лекалам. В качестве серьезнейшего военно-политического вызова для России рассматриваем действия США и НАТО по «военному освоению» Южного Кавказа», — заявила Захарова в интервью информагентству ONA.

«Поддержание на Южном Кавказе стабильности, обеспечение поступательного развития региона при дружественном отношении его стран к России и далее будет оставаться одной из важнейших целей российской внешней политики», — добавила она.

| 2019-04-04T14:16:07+00:00 4 апреля 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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