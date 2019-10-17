Москва выступает за достижение договоренности между Дамаском и курдами

Россия приветствовала бы достижение договоренностей между официальным Дамаском и курдами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, — сообщает РИА Новости.

«Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможно только на основе установления в первую очередь ее суверенитета, территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать», — заявила она.

| 2019-10-17T14:42:31+00:00 17 октября 2019, 16:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss