Москва выступает за достижение договоренности между Дамаском и курдами

Россия приветствовала бы достижение договоренностей между официальным Дамаском и курдами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, — сообщает РИА Новости.

«Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможно только на основе установления в первую очередь ее суверенитета, территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать», — заявила она.