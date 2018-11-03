Москва рвет последние нити с Украиной

Правительство России приняло постановление в соответствии с указом президента Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Другими словами, против 322 граждан Украины и 68 юридических лиц, подконтрольных наиболее влиятельным украинским бизнесменам, вводятся санкции.

Включение в санкционные списки выглядит несколько хаотично. Для начала в них много ошибок в написании украинских фамилий, имен и отчеств, что не является новостью. То ли в Москве не могут найти людей, хорошо знающих украинский язык и его орфографию, то ли сказывается вечное великорусское пренебрежительное отношение к другим народам и их языкам. Скорее всего, и то, и другое.

Санкционный список граждан Украины можно условно разбить на несколько групп.

Политические и общественные лидеры, депутаты, участники боев на Донбассе и противостоящих оккупации Крыма. Должностные лица, которые обязаны противодействовать гибридной войне и диверсиям московской агентуры в силу служебных обязанностей. Украинские бизнесмены, у которых есть собственность в России и на территориях оккупированных Крыма и Донбасса. Ее хотят просто отнять. Лица, которые являются агентами России в украинской политике и экономике и которых таким образом хотят легализовать перед президентскими и парламентскими выборами.

Большинство украинских политиков, общественных деятелей и чиновников собственности в России и вкладов в ее банках не имеют, и для них санкции являются чисто символическими. Они включение в список встретили насмешками и даже поставили себе в заслугу. Так, секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал список, и свое присутствие в нем шуткой на грани нормативной лексики.

У бизнесменов у кого есть собственность в оккупированном Крыму и на Донбассе — это будет реальная проблема. Их имущества будут замораживать и конфисковывать. С другой стороны все они кто жил и у кого есть собственность в Крыму, являются заложниками Путина с февраля 2014 года. Так что нечто подобное им следовало ожидать.

Торговля Украины с Россией начала уменьшаться еще до 2014 года. Хотя в последнее время она и показывает некоторый рост, но все равно цифры, мягко говоря, не впечатляют.

При этом уже традиционно при введении санкций интересы российской экономики и торговли совершенно не учитываются. За примерами ходить далеко не надо.

Под санкции попала группа EastOne известного бизнесмена, банкира и зятя бывшего президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука, которая контролирует крупного украинского производителя трубной продукции и железнодорожных колес «Интерпайп». На рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов острый дефицит, и уход «Интерпайпа» его только осложнит. Как писала газета «Коммерсант», «С ноября цена колеса поднялась до 60–65 тыс. руб. Собственники и операторы вагонов вынуждены платить эту цену и «очередь на год вперед». «Интерпайп» в последнее время поставлял в Россию около 16 тыс. колес в месяц и мог бы увеличить этот объем вдвое. В ожидании колес простаивает около 15 тыс. вагонов». При этом против российских производителей колес Выксунского металлургического завода и Нижнетагильского металлургического комбината начаты расследования Федеральной антимонопольной службой из-за существенного роста цен на колеса. Отсечение украинского поставщика еще более усугубит положение, но составители санкционных списков об этом не думают.

Политически введение санкций означает, что, во-первых, в Москве махнули рукой на президента Петра Порошенко и пытаются консолидировать его противников. В первую очередь, среди крупных бизнесменов. Вот почему в списки не попали самый богатый олигарх Ринат Ахметов и владелец ряда предприятий в Крыму Дмитрий Фирташ. Тем самым другим показывают путь, каким надо идти, чтобы понравиться Москве и быть вычеркнутыми из проскрипционной переписи.

В Кремле понимают, что главной темой украинских президентских выборов станет состояние экономики и социальной сферы. Путин и Медведев несколько раз повторили, что санкции не направлены против простых украинцев, работающих в России. Похоже, Кремль надеется на общую усталость от войны и готовность прислушаться к тем политикам, которые будут готовы сделать шаги навстречу Москве — в обмен на возобновление экономических связей. И если Порошенко на такой размен не готов, то могут найтись другие.

Во-вторых, как следствие предыдущего. Ни один так называемый пророссийский политик не имеет никаких шансов стать президентом. В Кремле наконец-то это поняли и обратились к фигуре Юлии Тимошенко. Почему-то в Москве считают, что с ней можно будет договориться о постепенном сближении и урегулировании конфликта на Донбассе.

На чем основана такая уверенность, сказать трудно. В Москве доказательством этому обычно служит подписанный ей в бытность премьером газовый договор с Москвой в 2009 году. При этом как-то забывают, что в Кремле пальцем о палец не ударили, чтобы помочь Юлии Тимошенко, когда ее посадил в тюрьму Виктор Янукович, хотя возможности для этого были. Она этого точно не забыла.

В Украине достаточно много тех, кто упрекает леди Ю в определенных симпатиях к Путину. Вот почему включение ее в список некоторые политики рассматривают как помощь российского руководства в повышении рейтинга Тимошенко в президентской гонке.

С тех пор, когда в 2009 году был подписан газовый договор Украины и России очень многое изменилось. Не сможет Юлия Тимошенко броситься в объятия Кремля, даже если выиграет выборы. Другое теперь украинское общество. Аннексия Крыма, агрессия на Донбассе, погибшие добровольцы, военные и мирные жители провели четко обозначенную la mince ligne rouge — красную линию, которую не переступит ни один вменяемый украинский политик. Может за исключением откровенной российской агентуры.

Всего этого в московских коридорах власти и высоких кабинетах не понимают, так как находятся в плену пропагандистских легенд. Там до сих уверены, что на левом берегу Днепра, где достаточно много украинцев говорит по-русски, только ждут и мечтают о воссоединении с братским русским народом.

Действительность совершенно противоположная. Последние социологические опросы показали, что отношение к России несколько улучшилось, но в своем подавляющем большинстве граждане Украины не собираются мириться с соседями на московских условиях.

Вот почему введенные санкции будут рвать последние экономические связи между странами. Санкционный украинский бизнес будет искать другие рынки сбыта и, как показывает практика, их успешно найдет. Даже после улучшения отношений обратный поворот навряд ли произойдет. О чем говорит пример Грузии и Молдовы.

Введенные санкции стали еще одним свидетельством кончины советской империи и даже постсоветского мира. И окончательным свидетельством о разводе Украины и России.

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