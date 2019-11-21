Москва проталкивает «протекторат» над Карабахом

В свете общих угроз для Армении и Азербайджана, исходящих из дестабилизации ситуации в Иране и Грузии, некоторые силы в Москве вновь пытаются протолкнуть идею протектората России над Карабахом.

«Может случиться и так, что обе стороны проявят заинтересованность в появлении русских военных в Степанакерте (Ханкенди-ред.) по причинам более важным, нежели конфликт»,- считает российский политолог Станислав Тарасов, имея в виду, что для Армении «дорогой жизни» является Иран, а для Азербайджана — Грузия, которая является транспортным коридором для вывода энергоресурсов на европейские рынки. Ранее «сенсационными сведениями» о делегировании полномочий по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Москве и установлении российского протектората над Нагорным Карабахом говорил бывший «министр обороны Нагорного Карабаха» и «командующий карабахскими силами» Самвел Бабаян, претендующий на пост «президента» оккупационного режима. В свете этого становится понятным желание «карабахских властей» на предстоящих выборах де-факто «президента» и «парламента» добиться существенных изменений в управлении территорией и ее отношениях с попечителем – Арменией. Об этом же пишет Еurasianet, отмечая особое рвение сторонников старой армянской власти, пытающихся перегруппироваться в Карабахе, и превратить его в свой последний оплот.

На вопрос, могут ли Баку и Ереван в условиях обострения геополитической ситуации в регионе и возникновения глобальных угроз своей экономике из-за нарушения стабильности в граничащих с ними Иране и Грузии действительно пойти на сотрудничество и согласиться на российский протекторат над Карабахом, отвечает политолог Тофик Аббасов.

— Все, что касается Нагорного Карабаха, решается между Баку и Ереваном, это исключительно вопрос их компетенции. Азербайджан сам в состоянии решить карабахский вопрос. Понятно, что Ереван всячески пытается оттянуть время и сохранить статус-кво, но право решения вопроса за Азербайджаном. План присоединения Нагорного Карабаха к Армении, который вынашивался армянскими националистами еще в пору развала Советского Союза, окончательно провалился. Нагорный Карабах с его бандитской шайкой сегодня представляет опасность не только для Азербайджана, но и для самой Армении. Поэтому незапятнанная идеей «Миацума» часть ереванской интеллигенции считает, что история с Карабахом привела к огромным лишениям и проблемам, вывела Армению из всех крупных региональных интеграционных программ и проектов, и выражает мнение, что надо распрощаться с Карабахом. Тем более, что карабахская среда абсолютно неадекватна, неуправляема, туда идут вливания в основном из-за рубежа. Причем, диаспорские структуры, которые выделяют деньги для «армянского проекта», направляют деньги не в саму Армению, а на оккупированные территории – создают там центры реабилитации, строят небольшие заводы, пытаются воспроизвести эффект осадного благополучия. И поэтому диаспора имеет больше влияния на Ханкенди, нежели на Ереван. Эта неуправляемая команда, которая засела в Ханкенди и грозится дать отпор Азербайджану, является угрозой и для самой Армении тоже.

А вопрос протектората России над Карабахом — это банальная и бредовая идея. Есть хозяин земли – Азербайджан, превосходящий Армению по всем ключевым показателям – техническому перевооружению и преимуществу армии, за которым еще и международное право. И если возникнут обстоятельства с выходом ситуации из-под контроля, вооруженные бандитские формирования в Карабахе начнут диктовать новые условия, то Азербайджан вправе провести антитеррористическую операцию.

Никакой предпосылки для установления протектората России над Карабахом нет, Москва владеет ситуацией на Кавказе, у нее нормальные доверительные отношения с Баку, и вряд ли Москва серьезно вынашивает идею протектората. Разве у Москвы нет других рычагов давления на Армению, Карабах? Это просто очередной информационный вброс определенных сил в России, чтобы узнать реакцию сторон. Кроме того, если даже Россия действительно предложит эту идею, то придется учитывать точку зрения других сопредседателей, а также Тегерана, и Анкары, вообще мирового сообщества. Там же нет русского населения, в отличие от Приднестровья и Крыма. Т.е. совершенно нет никаких оснований для реализации подобной идеи. Россия в данном случае может выступать лишь в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, страны-посредника, предложить возобновление контактов в ситуации, когда Армения всячески уклоняется от переговорного процесса, поскольку ей не о чем говорить на переговорах и она как огня боится карабахской шайки. Скорее всего, это отвлекающий маневр, связанный с так называемыми «президентскими выборами» в Карабахе, которые должны пройти 31 марта, и те силы, которые патронируют карабахский клан и оказывают им поддержку, разбавляют атмосферу такими несуществующими идеями и предложениями. И если даже они исходят из Кремля, то они нежизнеспособны и не востребованы. Т.е. никаких предпосылок и объективных причин и условий для протектората России над Карабахом не существует.