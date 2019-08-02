Москва официально подтвердила прекращение ДРСМД

МИД РФ официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа по инициативе США, сообщает ТАСС.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в документе, опубликованном в пятницу на портале правовой информации.

Госсекретарь США Майкл Помпео также объявил об официальном выходе Вашингтона из ДРСМД.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.