Москва обвинила США в наказывании тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета

Вашингтон наказывает тех, кто проявляет признаки суверенитета, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решении США исключить Турцию из программы F-35, сообщает РИА Новости.

США в среду заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

«Эта такая линия политики США — наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона», — сказал Грушко журналистам, комментируя решение США.

| 2019-07-19T16:01:51+00:00 19 июля 2019, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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