Москва обвинила США в наказывании тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета

Вашингтон наказывает тех, кто проявляет признаки суверенитета, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решении США исключить Турцию из программы F-35, сообщает РИА Новости.

США в среду заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

«Эта такая линия политики США — наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона», — сказал Грушко журналистам, комментируя решение США.