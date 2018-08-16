Москва не может поддержать Турцию на деле

«Спор с Вашингтоном и падение курса лиры является в глазах турецкого правительства не менее чем вражеской атакой. Поэтому в Анкаре тщательно просчитывают, кто в этом конфликте является другом, а кто врагом», — пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Инга Рогг.

Во время своего визита в Анкару министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал санкции США. Однако, по мнению Тимура Ахметова из Российского совета по международным делам в Анкаре, Москва, хотя и поддерживает Турцию на словах, не готова подкрепить свои слова делом — для этого у Москвы просто нет денег, передает журналистка.

Правда, россияне могли предоставить Турции скидку на природный газ, полагает Ахметов. Поставки из России покрывают более половины потребности Турции, а так как оплачиваются они в долларах, это может сильно ударить по потребителям. Анкара при этом могла бы положить на чашу весов газопровод «Турецкий поток», который позволит России экспортировать природный газ с российского юга в Болгарию и Грецию через Турцию, отметил эксперт в разговоре с изданием.

В заявлении Турции о поиске новых «друзей и союзников» многие наблюдатели видят знак того, что Эрдоган мог бы выйти из НАТО и еще больше повернуться к Москве. Об этом свидетельствует и закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Однако «Россия не заинтересована в том, чтобы Турция покидала НАТО», уверен Ахметов. Наоборот, Москва хочет посеять недоверие среди союзников, а это возможно, только если Турция будет являться членом НАТО, считает эксперт.

Во время визита Сергея Лаврова в Анкару речь шла, прежде всего, о конфликте в Сирии и, в первую очередь, об Идлибе, являющемся последним бастионом повстанцев, продолжает Рогг. По мнению Ахметова, все сейчас говорит о том, что на юге Идлиба предстоит военная операция.

Россияне хотят всеми средствами добиться продолжительного эффекта военных побед над повстанцами. Однако нужны деньги для восстановления Сирии. Москва пытается привлечь к этому европейцев, указывая на то, что тогда беженцы могли бы вернуться на родину. Но для этого России нужна и Турция, считает Ахметов. «Россия заинтересована в том, чтобы Турция сохраняла контроль над занятыми ею территориями», — отметил эксперт. Так Анкара будет нести ответственность за политическую ситуацию в регионах и, прежде всего, сможет взять на себя восстановление территорий, передает издание. Об этом сообщает Inopressa.