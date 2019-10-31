Москва может решить Приднестровский вопрос

Во вторник в селе Холеркань под Кишиневом, в резиденции президента Республики Молдова, встретились глава молдавского государства Игорь Додон и лидер сепаратистов Приднестровья Вадим Красносельский. Последний раз они беседовали тет-а-тет год назад, после чего взяли паузу по инициативе руководства Приднестровья — собираться только в том случае, когда есть что обсуждать. В этот раз вопросы для обсуждения были.

Додон и Красносельский встретились накануне Баварской конференции по мерам укрепления доверия, которая состоится 4 ноября. Есть признаки того, что у обеих сторон имеется склонность к компромиссу. Кишинев и Тирасполь неоднократно высказывались о необходимости постепенного возвращения к регулярному проведению встреч в формате «5+2» (Кишинев, Тирасполь — стороны конфликта, Россия, ОБСЕ, Украина — посредники, ЕС и США — наблюдатели), а также к активизации работы между раундами на различных уровнях переговорного процесса.

По мнению президента Республики Молдова, за прошедший период в ходе переговорного процесса многого удалось достичь. При этом остались нерешенные вопросы, и появляются новые, заметил Игорь Додон. Он обозначил намерение молдавской стороны предпринять шаги для их решения.

Цель встречи 29 октября, по словам главы государства, – детальное обсуждение текущих вопросов переговорной повестки и подготовка к предстоящей встрече участников формата «5+2» в Баварии. «Мы с Вадимом Николаевичем детально обсудили многие из тех вопросов, которые не были решены и которые мы намерены решить», ­ отметил Додон.

Красносельский обратил внимание на замедление активности переговорного процесса, которое наблюдается в период, прошедший после предыдущей встречи, состоявшейся в декабре 2018 года. Он напомнил, что заметно сократилось не только количество встреч в формате «1+1», но и заседаний экспертных групп. «Все вопросы должны изначально обсуждаться на заседаниях экспертных групп. Необходимо наверстывать упущенное время, наращивать темпы работы, двигаться вперед, искать понимание и компромиссы», — сказал глава сепаратистов.

Каждая из сторон подготовила перечень вопросов, которые обсуждались в ходе встречи. Главный из них: финансовая блокада приднестровских предприятий молдавскими банками, которая снизила объемы производства в непризнанной республике и экспорт продукции, в основном покупаемой странами Евросоюза. Это создало напряжение в отношениях сторон, договаривающихся о полном урегулировании приднестровского конфликта.

И хотя его безуспешно пытаются решить уже 30 лет, президент Додон считает, что сделать это можно, причем быстро. Для этого, по его мнению, нужно, чтобы приднестровцы участвовали в предстоящих в будущем году выборах молдавского президента. Додон скорее всего будет баллотироваться во второй раз, и голоса жителей Приднестровья, которые симпатизируют России, ему пригодятся. Достаточно Додону в очередной раз появиться на телеэкранах рядом с Владимиром Путиным, например 9 мая, и приднестровцы обеспечат ему победу. Если, конечно, они примут участие в голосовании.

В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. Ранее Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой страны: «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России».

Додон считает, что все можно исправить. «Жители Приднестровья – это граждане Республики Молдова, и будущее у нас общее», – отметил он. «Приднестровье, которое зажато между Молдовой и Украиной, настаивает на независимости, что нереально», – сказал ранее Додон. Он подчеркнул: «У непризнанной Приднестровской республики всего два варианта: либо объединяться с Молдовой, либо – с Украиной». Он обещает непризнанной республике автономию с широкими полномочиями: «Приднестровью нужно оставить все, что есть сейчас, кроме нескольких вещей. Это общая граница, единая банковская система, общая налоговая система, судебная система. Все остальное – флаг, гимн, герб, бюджет, парламент, премьер – может остаться у Приднестровья».

Вероятно, Додон обсуждал и эти перспективы с Вадимом Красносельским на последней встрече. Но на позицию Приднестровья может повлиять только Россия. В этом уверены молдавские политики и эксперты. Если в Москве посоветуют Тирасполю согласиться участвовать в молдавских выборах, то приднестровцы могут прийти на избирательные участки. Общее голосование будет означать общую страну. Но вопрос в том, нужно ли это Кремлю.