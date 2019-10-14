Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника с территории Саудовской Аравии

Россия и Саудовская Аравия обсуждают проект по запуску космического спутника с территории королевства, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Космос и высокие технологии, да, безусловно [обсуждаются]. В том числе есть интересный проект по запуску спутника с территории Саудовской Аравии на орбиту, используя интересные российские технологии», — сказал он.

Подробностей проекта Дмитриев не привел.

В понедельник президент РФ Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом, по итогам которого будут подписаны, как ожидается, около 30 документов, в том числе как межведомственные, так и коммерческие соглашения. В РФПИ заявляли о намерении подписать с саудовскими компаниями соглашения на сумму более $2 млрд, причем в число этих документов входят соглашения о сотрудничестве в сфере космоса, сообщает ТАСС.