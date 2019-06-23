Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте пресс-службы российского

В заявлении отмечается, что что на съёмочную группу телеканала «Россия 24» было совершено нападении, а тысячи российских туристов были вынуждены экстренно вернуться домой из отпусков. При этом Москалькова также отметила, что в ходе заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия права российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым были нарушены.

«Подобные нарушения прав человека недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека. Призываю народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать

содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии», — отмечается в тексте.

Ранее на этой неделе в Грузии начались массовые акции протеста после того, как один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси. В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин ввел временный запрет на авиасообщение с Грузией (kp.ru)