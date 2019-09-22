Мощный взрыв прогремел в Киеве

Взрыв прогремел в Киеве вечером 22 сентября. После хлопка возник dphмощный пожар, сообщает издание «Бизнес.медиа» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в районе ДВРЗ на улице Вискозной. Там расположена Дарницкая ТЭЦ. На место прибыли пожарные, медики и полиция. Информация о пострадавших пока не поступала. Подробности выясняются.

«По предварительным данным в районе ДВРЗ что-то сильно пылает и взрывается», — отмечает сайт dtp.kiev.ua.

Дороги у места происшествия перекрыты. По словам очевидцев, взрывы и пожар произошли на складе, где вероятно были автоцистерны с бензином и дизелем.

21 сентября сообщалось, что в Казахстане 10 саперов получили ранения при взрыва боеприпаса (iz.ru).

| 2019-09-23T01:06:21+00:00 23 сентября 2019, 02:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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