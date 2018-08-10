Мощный пожар угрожает уничтожить тысячи домов близ Лос-Анджелеса

В ночь на пятницу сотни пожарных сооружали барьеры и защитные линии, чтобы сдержать наступающий природный пожар, который угрожает уничтожить тысячи домов на побережье озера Элсинор к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

Более 21 000 человек были эвакуированы из города Лейк-Элсинор и его окрестностей в то время как пожар, получивший название «Священный огонь», бушевал в расположенных неподалеку горах Санта-Ана.

Пожар, который удалось локализовать на всего на пять процентов, распространяется, поглощая растущие на склонах сухие кустарники и по ночам усиливается из-за резких порывов ветра, сообщает «Голос Америки».

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| 2018-08-10T15:16:20+00:00 10 августа 2018, 16:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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