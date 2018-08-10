Мощный пожар угрожает уничтожить тысячи домов близ Лос-Анджелеса

В ночь на пятницу сотни пожарных сооружали барьеры и защитные линии, чтобы сдержать наступающий природный пожар, который угрожает уничтожить тысячи домов на побережье озера Элсинор к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

Более 21 000 человек были эвакуированы из города Лейк-Элсинор и его окрестностей в то время как пожар, получивший название «Священный огонь», бушевал в расположенных неподалеку горах Санта-Ана.

Пожар, который удалось локализовать на всего на пять процентов, распространяется, поглощая растущие на склонах сухие кустарники и по ночам усиливается из-за резких порывов ветра, сообщает «Голос Америки».