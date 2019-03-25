Мощное наводнение произошло на юге Ирана

Ливни, которые несколько дней не прекращаются в южных провинциях Ирана, вызвали наводнение, жертвами которого стали 19 человек. Об этом сообщает агентство IRNA.

17 погибших (13 взрослых и четверо детей) – жители провинции Фарс. 74 человека в этом регионе получили травмы.

Потоки воды смывали и переворачивали автомобили, что привело к возникновению затора на въезде в столицу провинции город Шираз.

Еще два человека погибли в сельской местности в провинциях Лорестан и Керманшах.

Из-за дождей реки вышли из берегов. Подтоплено как минимум три дамбы, однако власти заявили, что угрозы их разрушения нет.

Метеорологи прогнозируют, что ливни будут продолжаться еще два дня.