Мощнейший процессор Intel побил рекорд скорости

Мировой рекорд скорости работы процессора Core i7-8086K установил итальянский энтузиаст Rsannino.

В тесте PiFast «камень» (так еще называют «процессор») показал результат 8,52 секунды, установив абсолютный мировой рекорд. Об этом он сообщил в комьюнити hwbot.org.

Чтобы достичь таких невероятных скоростей, процессор специально охлаждался жидким азотом.

Такое эффективное охлаждение помогло процессору достичь частоты в 7380 МГц с сохранением активности четырех ядер без Hyper-Threading.

segodnya.ua

48 просмотров
| 2018-07-20T17:26:04+00:00 20 июля 2018, 18:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss