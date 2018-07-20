Мощнейший процессор Intel побил рекорд скорости

Мировой рекорд скорости работы процессора Core i7-8086K установил итальянский энтузиаст Rsannino.

В тесте PiFast «камень» (так еще называют «процессор») показал результат 8,52 секунды, установив абсолютный мировой рекорд. Об этом он сообщил в комьюнити hwbot.org.

Чтобы достичь таких невероятных скоростей, процессор специально охлаждался жидким азотом.

Такое эффективное охлаждение помогло процессору достичь частоты в 7380 МГц с сохранением активности четырех ядер без Hyper-Threading.

segodnya.ua

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