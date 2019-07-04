Морпехи Украины и США провели боевые стрельбы

Морские пехотинцы Украины и США в рамках международных учений Sea Breeze-2019 осуществили боевые стрельбы, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Украины.

Sea Breeze-2019 будут проходить на Украине до 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой.

“Стрельбу вели по определенным целям, которые находились на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, из открытых и скрытых позиций. Задачи усложняли вводные руководства учений. Поэтому некоторые цели определяли согласно информации артиллерийской разведки и корректировщика огня в процессе выполнения стрельб. Несмотря на жесткие нормативы и лимит времени, все расчеты поразили обнаружены целые точным минометным огнем”, — говорится в сообщении.