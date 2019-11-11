Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии

Требование оппозиции об отставке президента страны на фоне объявленных в стране новых выборов — это попытка госпереворота, заявил глава Боливии Эво Моралес.
«Они требуют, чтобы я подал в отставку, это попытка переворота…. Это неконституционно и незаконно. У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года», — сказал он в интервью телеканалу Telesur.
Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
Его главный соперник на выборах, прошедших 20 октября, Карлос Меса и ряд других оппозиционеров заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку.