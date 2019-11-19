Моралес заявил, что временное правительство намерено распустить парламент

Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил во вторник, что временное правительство намерено распустить парламент, в котором большинство кресел принадлежит социалистам из его движения MAS.
«Правительство путчистов (лидера оппозиции Карлоса) Месы, (оппозиционера Луиса) Камачо, (и. о. президента Жанин) Аньес планируют закрыть Многонациональную законодательную ассамблею», — написал Моралес в Twitter.
Ранее руководитель аппарата временного президента Боливии Херес Хустиниано сообщал о возможности проведения новых выборов президента без согласования с парламентским большинством. Правительство выразило уверенность, что в случае сложностей сможет использовать декрет президента, позволяющий обойти согласование с депутатами.