Моралес заявил, что временное правительство намерено распустить парламент

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.(РИА Новости)