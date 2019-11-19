Моралес заявил, что временное правительство намерено распустить парламент

Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил во вторник, что временное правительство намерено распустить парламент, в котором большинство кресел принадлежит социалистам из его движения MAS.
«Правительство путчистов (лидера оппозиции Карлоса) Месы, (оппозиционера Луиса) Камачо, (и. о. президента Жанин) Аньес планируют закрыть Многонациональную законодательную ассамблею», — написал Моралес в Twitter.
Ранее руководитель аппарата временного президента Боливии Херес Хустиниано сообщал о возможности проведения новых выборов президента без согласования с парламентским большинством. Правительство выразило уверенность, что в случае сложностей сможет использовать декрет президента, позволяющий обойти согласование с депутатами.
| 2019-11-19T22:01:43+00:00 19 ноября 2019, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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