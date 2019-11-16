Моралес заявил, что вернется к власти в Боливии без участия в выборах

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернётся к власти в стране при поддержке многих миллионов людей и что рассчитывал оставаться президентом до 2025 года, чтобы завершить процесс политических и экономических реформ.

Он сообщил о намерении продолжить выполнять функции президента до окончания мандата и провести новые выборы без своего участия. «Я закончу свой мандат, мы гарантируем проведение новых выборов, но для этого прежде необходимо умиротворить страну», — сказал Моралес.

По словам политика, он не жалеет об участии в последних выборах. «Мы выиграли их в первом туре. Не как раньше, с результатом 50-60%, но зато я знаю, что многие сейчас сожалеют, что отдали голос за правых. В диктатуре обвиняли меня, но теперь народ увидел, что такое диктатура», — считает президент.(РИА Новости)