Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы вернуться в страну уже завтра, но для этого требуются гарантии безопасности от временного правительства.
«Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство», — сказал Моралес.
Ранее экс-президент попросил помощи международных посредников в возвращении в Боливию из Мексики, где ему было предоставлено политическое убежище.