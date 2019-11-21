Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности

 Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы вернуться в страну уже завтра, но для этого требуются гарантии безопасности от временного правительства.
«Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство», — сказал Моралес.
Ранее экс-президент попросил помощи международных посредников в возвращении в Боливию из Мексики, где ему было предоставлено политическое убежище.
| 2019-11-21T08:16:50+00:00 21 ноября 2019, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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