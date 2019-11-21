Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы вернуться в страну уже завтра, но для этого требуются гарантии безопасности от временного правительства.

«Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство», — сказал Моралес.