Моралес объявил о своем переизбрании на пост президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес, который борется за переизбрание на новый срок, объявил о своей победе на выборах главы государства уже по итогам первого тура. С таким утверждением он выступил в четверг на пресс-конференции в Ла-Пасе, сообщает ТАСС.

«Мы победили в первом туре, разница между мной и наиболее популярным кандидатом от оппозиции Карлосом Месой составила 600 тыс. голосов», — отметил Моралес. При этом он подчеркнул, что оппозиция, несогласная с результатами народного волеизъявления, не «хочет считаться с голосами коренного населения, тем самым дискриминируя определенную группу граждан».

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.