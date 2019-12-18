Моралес объяснил, почему не будет выдвигаться на выборах в Боливии

«Мы уже ведем кампанию. Мы проводим некоторые встречи… Я прекрасно понимаю свою ответственность как беженца за то, каким должно быть мое политическое поведение», — отметил Моралес. Он добавил, что кандидат, которого выберет его партия, должен «гарантировать единство (в Боливии) и экономический рост».