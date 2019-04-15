Moody’s подтвердило неинвестиционный рейтинг Азербайджана

Тройка ведущих международных рейтинговых агентств оставила суверенный рейтинг Азербайджана на уровне неинвестиционного. Накануне вслед за Fitch Rat­ings и Stand­ard & Poor’s агентство Moody’s также присвоило стране мусорный рейтинг.

Крупнейшее международное рейтинговое агентство Moody’s, подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Азербайджана на уровне Ba2. В градации Moody’s, этот рейтинг означает кредитный риск по обязательствам ниже среднего качества. Напомним, что ранее Fitch Rat­ings и Stand­ard & Poor’s подтвердили долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне «BB+», что означает рискованные обязательства с чертами спекулятивных. Прогноз долгосрочного рейтинга во всех случаях подтвержден как «стабильный».

В Азербайджане не довольны оценками ведущих рейтинговых агентств, считая, что проводимые в стране реформы должны были послужить основанием для более высоких оценок. Один за другим местные чиновники выступают против мусорного рейтинга, будучи уверены, что достижения Азербайджана веский аргумент для повышения рейтингов до инвестиционного уровня.

Однако три крупнейшие компании: Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P) не вняли таким заверениям. Moody’s подтвердило рейтинг необеспеченных облигаций «Южного газового коридора (ЮГК)», поддерживаемый правительством Азербайджана, на уровне Ba2, прогноз по рейтингу также «стабильный». «Потолок» для долгосрочных облигаций и депозитов в национальной валюте не изменился, оставшись на уровне Ba2, рейтинг долгосрочных облигаций в инвалюте определен на уровне Ba2, «потолок» для долгосрочных депозитов в инвалюте — Ba3.

Moody’s подтвердила имевшийся консервативный рейтинг, по сути выразив отсутствие доверия к результатам проводимых реформ в дальней перспективе. «Поскольку компания сохранила прежний рейтинг, можно сказать, что в Moody’s пока не уверены, что заявленные нашим правительством положительные тенденции в экономике будут иметь долгосрочный позитивный характер. Ведь кредитный рейтинг означает степень доверия. С точки зрения интересов кредиторов, агентство не видит пока долгосрочных позитивных подвижек, придерживаясь выжидательной позиции», — сказал редакции экономист Акрам Гасанов.

С его слов, рейтинг подтверждает декларативный характер реформ, поскольку агентство апеллирует к реальным результатам. Подвижки в экономике, построенные на зыбкой основе нефтяных цен, разумеется, не в счет.

В свою очередь Moody’s также объяснило причины подтверждения неинвестиционного рейтинга. «Растущая позиция чистого кредитора правительства поддерживается проводимыми финансовыми реформами. Риски в банковском секторе продолжают снижаться, но финансовая система все еще хрупкая. Ключевым показателем подтверждения рейтингов также являются ограниченные ожидания диверсификации экономики и институциональные барьеры, ограничивающие возможности абсорбции экономики», — говорится в данных агентства.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли обратил внимание на акценты, расставленные агентством в плоскости административного регулирования курса национальной валюты.

С его слов, авторитетное рейтинговое агентство напомнило Центробанку и правительству, что в декабре 2015 года в стране был объявлен плавающий курс национальной валюты, но несмотря на это, начиная с 2017 года курс маната к доллару остается стабильным. Согласно Moody’s, стабильность обменного курса сомнительна, поскольку Ценнтральный банк объявил режим плавающего обменного курса. Агентство предупреждает, что такой подход, административное регулирование представляет собой угрозу для экономики.

«Иными словами, эксперты Moody’s шокированы тем, что руководитель Центробанка объявил во всеуслышание о свободном плавании нацвалюты, и это оказалось неправдой», — говорит Джафарли.