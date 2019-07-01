Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев

Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев после июня — источники.

| 2019-07-01T13:57:42+00:00 1 июля 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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