Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев View Larger Image Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев после июня — источники. Редакция| 2019-07-01T13:57:42+00:00 1 июля 2019, 17:16| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Иран усомнился в необходимости ОПЕК+Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал в июне…Саудовская Аравия надеется достичь баланса на…Азербайджан считает необходимым продление сделки… В рубрике 4 астероида летят прямо на Землю Gallery 4 астероида летят прямо на Землю 1 июля 2019, 17:31 Эрдоган сообщил, что трехсторонний саммит по Сирии может пройти в Турции в июле Gallery Эрдоган сообщил, что трехсторонний саммит по Сирии может пройти в Турции в июле 1 июля 2019, 16:17 Китай посоветовал Британии не вмешиваться в дела Гонконга Gallery Китай посоветовал Британии не вмешиваться в дела Гонконга 1 июля 2019, 16:01 Сборная Азербайджана выступит в Евролиге Gallery Сборная Азербайджана выступит в Евролиге 1 июля 2019, 15:48 СМИ сообщили о сокращении Ираном своих обязательств по ядерной сделке после 7 июля Gallery СМИ сообщили о сокращении Ираном своих обязательств по ядерной сделке после 7 июля 1 июля 2019, 15:33