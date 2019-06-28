Мониторинги пляжей продолжаются

Сотрудники Департамента торговли и услуг Исполнительной власти города Баку провели рейды на пляжах в Тюркане, Говсанах, Зиря и Мардакяне.

Как сообщает Report, во время рейдов на некоторых пляжах убрали шлагбаумы, предпринимателям сделали предупреждение о том, что вход на территорию пляжей бесплатный. Было отмечено, что деньги у посетителей можно брать лишь за услуги.

В ходе рейдов некоторые предприниматели заявили, что деньги берут с посетителей лишь при использовании столов и стульев, а также зонтов.