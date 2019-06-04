Мониторинг выявил непригодные для купания пляжи

«В связи с началом пляжного сезона сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга (УККЭМ) министерства экологии и природных ресурсов совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг пляжей, взяли образцы морской воды и провели микробиологические анализы».

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга МЭПР Арастун Гасанов.

По его словам, согласно результатам, уровень вредных веществ на пляжах в поселках Тюркян, Говсаны, Сахиль, на Шихово и в Сумгайыте превысил норму: «По этой причине гражданам не рекомендуется купаться на вышеуказанных пляжах. Результаты анализов морской воды, взятых в Мардакянах, Нардаране, Новханы, Пиршаги, Загульбе, Шувялане и Бузовне позволяют купаться в вышеуказанных пляжах.

На данный момент проводятся мониторинги морской воды в южном и северном регионах страны, анализируются пробы воды и осадка морской воды».