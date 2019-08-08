Мониторинг ОПЕК+ обсудит рекомендации по стабилизации рынка нефти в сентябре

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 12 сентября в Абу-Даби выработает рекомендации по стабилизации рынка нефти в условиях резкого падения цен, следует из Twitter министра энергетики ОАЭ, действующего президента конференции ОПЕК Сухейля Мазруи.

По его словам, министры на заседании комитета рассмотрят текущую ситуацию на рынке и «выработают рекомендации по поддержанию баланса и стабильности на рынке».

Ранее цена нефти Brent опустилась ниже $58 за баррель, хотя еще 5 августа находилась на уровне $62 за баррель. Котировки падают на фоне обострения торговых споров между США и Китаем. Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в манипулировании курсом юаня.

По словам Мазруи, фундаментально рынок нефти находится в хорошем состоянии, запасы снижаются, а спрос растет здоровыми темпами.