Монголия отметила 857-летие со дня рождения Чингисхана

Монголия отмечает 857-летие со дня рождения Чингисхана, сообщает МОНЦАМЭ.

День гордости Монголии, являющийся государственным праздником, был учрежден в 2012 году в честь 850-летия со дня рождения Чингисхана и отмечается в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю. В 2019 году этот день пришелся на 27 ноября.

Праздник официально объявлен нерабочим днем.

В рамках праздника прошла церемония вручения ордена Чингисхана — высшей государственной награды Монголии, учрежденной в 2002 году. (Агентство Анадолу)

| 2019-11-27T22:03:27+00:00 27 ноября 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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