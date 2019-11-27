Монголия отметила 857-летие со дня рождения Чингисхана

Монголия отмечает 857-летие со дня рождения Чингисхана, сообщает МОНЦАМЭ.

День гордости Монголии, являющийся государственным праздником, был учрежден в 2012 году в честь 850-летия со дня рождения Чингисхана и отмечается в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю. В 2019 году этот день пришелся на 27 ноября.

Праздник официально объявлен нерабочим днем.

В рамках праздника прошла церемония вручения ордена Чингисхана — высшей государственной награды Монголии, учрежденной в 2002 году. (Агентство Анадолу)