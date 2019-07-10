Монако стало первым европейским государством с сетью связи 5G на всей территории

Сеть мобильной связи пятого поколения 5G начала во вторник работу в княжестве Монако. Как передает ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи.

По его словам, княжество стало первым европейским государством, территория которого полностью покрывается сетью нового стандарта.

Оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei. Как отметил Франзи, развертывание сети на территории княжества является частью плана, направленного на расширение использования в стране цифровых технологий. Новая сеть, в частности, позволит Монако ввести в действие ряд сервисов, связанных как с транспортом, так и с обеспечением общественной безопасности. В частности, теперь пожарные княжества могут использовать беспилотные летательные аппараты, с малой задержкой по времени передающие изображение в стандарте высокой четкости 4K.

Как сообщил AFP главный исполнительный директор Huawei Го Пин, «Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать его подлинной витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G c программой технологий «умного города». «Все это может послужить моделью как для других операторов связи, так и для других государств», — подчеркнул представитель корпорации.

| 2019-07-10T15:15:07+00:00 10 июля 2019, 16:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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