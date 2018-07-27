Монако наступает на море

Территория Монако должна увеличиться ещё на 6 гектаров. Это станет возможным благодаря строительству новых кварталов буквально на море. В сотне метров от берега торжественно открыли первое из 18 оснований будущего района, который должен быть построен через семь лет.

По словам государственного министра Монако Сержа Теля, речь идёт о проекте принципиальной важности: «Это важно для развития княжества: новый район, новые парки, новые жилые кварталы. Но этот проект имеет и важное символическое значение: это стремление воссоздать, реализовать взаимосвязь человека и окружающей природы».

Первый плавающий куб-основание доставили к берегам Монако из Марселя. Церемонию инаугурацию в море в присутствии министров провёл князь Альбер II, архиепископ Монако Бернар Барси благословил проект застройки.

С середины прошлого века княжество уже не раз расширяло свою территорию за счёт моря: это позволило увеличить площадь Монако примерно на 20%, теперь она превышает 2 квадратных километра.

Источник: Euronews