Молодые солдаты азербайджанской армии приняли присягу

По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 11 августа в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Посетители ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными в воинских частях, посетили служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч с командованием воинских частей были обсуждены вопросы, интересующие родителей солдат, после чего были организованы культурно-массовые мероприятия для гостей и личного состава.

| 2019-08-11T18:29:36+00:00 11 августа 2019, 20:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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