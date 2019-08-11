Молодые солдаты азербайджанской армии приняли присягу

По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 11 августа в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Посетители ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными в воинских частях, посетили служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч с командованием воинских частей были обсуждены вопросы, интересующие родителей солдат, после чего были организованы культурно-массовые мероприятия для гостей и личного состава.