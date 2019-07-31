Молодые люди с ограничениями слуха, исполнили гимн на языке жестов

Государственный гимн Азербайджана был исполнен на языке жестов.

Как передает в среду Trend, проект подготовлен Общественным обединением «Социальная помощь лицам с ограничениями слуха и речи» при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

Принявшие участие в проекте 15 молодых людей с ограничениями слуха, исполнили гимн на языке жестов. ранее гимн неоднократно исполнялся на языке жестов группами самодеятельности, однако, это первый случай, такого исполнения при государственной поддержке.

Руководитель проекта Джамиля Чингизгызы сообщила, что созданный ими клип будет не только посланием молодежи мира с ограничениями слуха, но и послужит пропаганде азербайджанства.