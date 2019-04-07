Молодой азербайджанский дзюдоист стал обладателем Кубка Европы

В итальянском городе Линьяно проходит молодёжный Кубок Европы по дзюдо.

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию Азербайджана, на международном турнире помимо спортсменов из 35 странпринимают участие и дзюдоисты из Азербайджана.

В первый же день соревнований сборная Азербайджана записала в свой актив одну медаль. Выступавший в весовой категории 60 кг Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль, поочерёдно одолев соперников из Великобритании, Румынии, России и Италии.

Международное соревнование, в котором принимают участие 604 дзюдоиста, завершится 7 апреля.