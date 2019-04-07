Молодой азербайджанский дзюдоист стал обладателем Кубка Европы

В итальянском городе Линьяно проходит молодёжный Кубок Европы по дзюдо.

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию Азербайджана, на международном турнире помимо спортсменов из 35 странпринимают участие и дзюдоисты из Азербайджана.

В первый же день соревнований сборная Азербайджана записала в свой актив одну медаль. Выступавший в весовой категории 60 кг Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль, поочерёдно одолев соперников из Великобритании, Румынии, России и Италии.

Международное соревнование, в котором принимают участие 604 дзюдоиста, завершится 7 апреля.

| 2019-04-07T09:07:49+00:00 7 апреля 2019, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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