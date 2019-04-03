Молодежь в Азербайджане будут привлекать в здравоохранение на добровольной основе

Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ «О привлечении молодежи к добровольной деятельности в области здравоохранения».

Как сообщает Report, согласно приказу, в министерстве будет организована добровольная деятельность молодежи.

В приказе отмечено, что с целью организации системной работы с добровольцами будут назначены координаторы. В Аппарате министерства здравоохранения, в Главном управлении здравоохранения города Баку и Азербайджанском медицинском университете будут подготовлены предложения о пределе численности добровольцев.

С лицами, привлеченными к осуществлению добровольной деятельности, будет заключен контракт.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Рагиму Алиеву.

| 2019-04-03T10:32:32+00:00 3 апреля 2019, 12:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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