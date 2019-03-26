Молекула созданная учеными очищает организм от «спящего» ВИЧ

Биологи из США выяснили, как «спящий» ВИЧ мешает зараженным клеткам запускать программу самоуничтожения и научились принудительно включать ее. Результаты их опытов были представлены в журнале PNAS.

«Мы были удивлены тем, насколько избирательно действовала эта простая терапия. Отключение гена SAF приводило только к самоуничтожению зараженных клеток, тогда как их здоровые «соседи», получившие ту же дозу генной терапии, никак на нее не прореагировали», — рассказывает Дэвид Расселл из Корнеллского университета в Итаке (США).

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.