Молекула созданная учеными очищает организм от «спящего» ВИЧ

Биологи из США выяснили, как «спящий» ВИЧ мешает зараженным клеткам запускать программу самоуничтожения и научились принудительно включать ее. Результаты их опытов были представлены в журнале PNAS.

«Мы были удивлены тем, насколько избирательно действовала эта простая терапия. Отключение гена SAF приводило только к самоуничтожению зараженных клеток, тогда как их здоровые «соседи», получившие ту же дозу генной терапии, никак на нее не прореагировали», — рассказывает Дэвид Расселл из Корнеллского университета в Итаке (США).

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

| 2019-03-26T01:08:58+00:00 26 марта 2019, 09:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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