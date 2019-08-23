Молдова: власть сменилась, проблемы остались

Разновекторность политических устремлений сил, составляющих нынешнюю правящую коалицию Молдовы, рано или поздно должна была вылиться в какой-нибудь скандал. И так оно и случилось.

Премьер-министр республики, представитель правого блока ACUM Майя Санду устроила разнос министру обороны из-за ожидающегося приезда его российского коллеги Сергея Шойгу. Получилось действительно странно. Информация о том, что 24 августа Кишинев посетит министр обороны РФ стала новостью не для кого-нибудь, а для премьера страны с парламентской формой правления. То есть, для фактического первого лица страны. Естественно, это вызвало возмущение у Майи Санду. На заседании Кабинета министров она заявила молдавскому министру обороны Павлу Войку, что так как он не сделал все необходимые по закону обращения, визит Шойгу — неофициальный.

«Правительство не вовлечено в этот визит. Кроме того, во время него не могут быть подписаны официальные соглашения и документы», – заявила Санду. Она отметила, что, безусловно, «как любой иностранный гражданин Шойгу может посетить Республику Молдова в качестве частного лица», но только лишь частного и без всякого сопровождения.

«Правительство должно быть оповещено в письменном виде заранее, должны быть соблюдены все процедурные обращения, чтобы обеспечить участие МИДа и наших посольств для обеспечения повестки и протокола этих визитов. Соблюдение таких шагов подтверждает официальный характер какого-либо визита. Неисполнение этих процедур делает визит господина Шойгу неофициальным. То есть, этот визит носит частный характер», – втолковывала Майя Санду министру обороны.

После чего глава правительства потребовала от главы МИД Нику Попеску вызвать в Кишинев посла Молдовы в РФ Андрея Негуцу для объяснений. «Господин Попеску, пожалуйста, свяжитесь с нашим посольством в Москве и вызовите господина посла на консультации, чтобы выяснить, как это случилось. Мы вернемся к этому вопросу и посмотрим, как произошел этот инцидент», – заявила премьер.

Уже после заседания правительства министр обороны Павел Войку заявил журналистам, что Шойгу прибывает в Кишинев по приглашению президента Игоря Додона, что сам он узнал об этом лишь накануне и понятно, что он не мог согласовывать этот вопрос с премьер-министром.

И 22 августа сам президент Молдовы подтвердил, что министр обороны России прибудет в Кишинев по его официальному приглашению для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Молдовы от немецкой оккупации. А известно, мол, было об этом визите еще в первых числах августа.

То есть, получается, что Додон так и не отказался от притязаний на расширение президентских полномочий. Иначе как могло получиться, что о визите военного министра недружественного государства, незаконно удерживающего свои войска и вооружения в сепаратистском Приднестровье, глава исполнительной власти – премьер-министр – узнает лишь в последний момент?

Произошедшее только подтверждает тот факт, что правящая коалиция Молдовы – очень хрупкая, и причина этого в сугубой разности геополитических устремлений ее участников.

Но это лишь одна сторона медали. Пока власти разбираются с политическими разногласиями, борются с олигархией, обсуждают и формируют следственные комиссии и комитеты, ситуация в стране усугубляется – люди продолжают сталкиваться все с теми же жизненными проблемами. Тот факт, что смена власти в Молдове не привела к значительным социальным и экономическим изменениям, становится все более очевидным. Например, как пишут тамошние СМИ, согласно выводам одного из недавних социологических исследований, 28% молодых людей в возрасте от 18-29 лет намерены уехать из Молдовы в ближайшие шесть месяцев. И причины, которые вынуждают молодежь бросать родной дом, семьи и друзей и отправляться за границу, понятны. Они не могут найти хорошо оплачиваемую работу в Молдове, не могут обеспечить себя, не говоря уже о покупке жилья.

И хотя смена власти реанимировала надежду жителей Молдовы, что экономическая ситуация в стране улучшится, пока что изменения заставляют себя ждать. Большинство молдаван разочаровано также коррупцией и политизированным правосудием.

И найдет ли правящая коалиция хоть какие-то возможности для нормального выхода страны из затянувшегося экономического и политического кризиса — вопрос.