Молдова просит Киев помочь в борьбе с коррупцией

Новое правительство Молдовы планирует создать Антикоррупционное бюро. Для этого планируется пригласить экспертов из Украины. Об этом в интервью Громадському сообщила премьер Молдовы Майя Санду.

«Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное — ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран», — отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия «уже хорошо работает и является независимым».

«И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей — очень высокие», — добавила премьер Молдовы, передает korrespondent.net.

| 2019-06-22T19:43:13+00:00 22 июня 2019, 19:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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