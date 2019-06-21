Молдова попросила США возобновить финансовую помощь

Новое правительство Молдовы просит США возобновить предоставление финансовой помощи, приостановленное из-за риска хищений. Об этом в пятницу сообщил на брифинге вернувшийся из Вашингтона министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску, информирует ТАСС.

«Просил США возобновить проекты финансовой поддержки. Прежние власти Молдовы также вели переговоры об этом, но дискуссии были заблокированы, так как уровень коррупции в нашей республике не соответствовал необходимым критериям. Мы договорились с нашими американскими партнерами совместно разблокировать ситуацию как можно скорее», — сказал Попеску. Для этого на следующей неделе Кишинев посетит делегация из США.

По словам министра, помощь может быть возобновлена через программу «Вызовы тысячелетия» и Агентство США по международному развитию (USAID). Вместе с тем Попеску заметил, что республике пора сворачивать просьбы о помощи к другим государствам.