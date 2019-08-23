Молдавский премьер поставила в один ряд нацизм и сталинизм

Премьер-министр Молдовы Майя Санду в день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов выступила с осуждением тоталитаризма, поставив в один ряд нацизм и сталинизм. «Мы осуждаем любое проявление тоталитаризма, будь то нацизм, сталинизм, другие коммунистические и фашистские режимы. Все подобные режимы заслуживают одинаковое отношение как бесчеловечные и преступные», — заявила Санду на специальной церемонии в пятницу, 23 августа.

«Практически каждая молдавская семья в прошлом так или иначе пострадала от действий тоталитарных режимов — концентрационные лагеря, массовый голод, депортации. Человеческая жизнь не значила абсолютно ничего, люди были лишь материалом, использующимся для достижения целей диктаторов-фанатиков. Забыть все это — значит пойти на риск повторения подобного в будущем», — указала глава правительства Молдовы.

| 2019-08-23T16:38:39+00:00 23 августа 2019, 18:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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