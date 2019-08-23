Молдавский премьер поставила в один ряд нацизм и сталинизм

Премьер-министр Молдовы Майя Санду в день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов выступила с осуждением тоталитаризма, поставив в один ряд нацизм и сталинизм. «Мы осуждаем любое проявление тоталитаризма, будь то нацизм, сталинизм, другие коммунистические и фашистские режимы. Все подобные режимы заслуживают одинаковое отношение как бесчеловечные и преступные», — заявила Санду на специальной церемонии в пятницу, 23 августа.

«Практически каждая молдавская семья в прошлом так или иначе пострадала от действий тоталитарных режимов — концентрационные лагеря, массовый голод, депортации. Человеческая жизнь не значила абсолютно ничего, люди были лишь материалом, использующимся для достижения целей диктаторов-фанатиков. Забыть все это — значит пойти на риск повторения подобного в будущем», — указала глава правительства Молдовы.