Молдавский газовый транзит

Переговоры с «Газпромом» по транзиту газа через территорию Украины по ее газотранспортной системе (ГТС) затрагивают не только страны Европы, которые имеют определенные резервные мощности и запасы газа, но в первую очередь Молдову. Она получает газ через Украину именно при транзите через ГТС.

Для Кишинева это очень острая проблема. Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что страна останется без газа в начале следующего года, если Россия и Украина не договорятся о транзите российского газа. «Риски носят внешний характер. Наибольший риск связан с тем, что пока нет заключенного договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите через территорию Украины. Традиционный маршрут, по которому мы получаем газ, остается неопределенным. Когда мы были в Москве и говорили с руководством «Газпрома», нам сказали, что переговоры продолжаются, не заверили на 100%, что они увенчаются успехом, но надежда есть». По словам сопредседателя украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, остановка транзита сильнее всего ударит по Молдове и обойдется в $20 млн.

Молдавское правительство прекрасно понимает, что спор украинских операторов с «Газпромом» грозит тем, что страна просто замерзнет, а предприятия остановятся. В наиболее сложном положении оказывается Приднестровье. В Кишиневе о нем заботятся в последнюю очередь, а полноценной инфраструктуры для доставки газа минуя Украину нет и появится она в лучшем случае в будущем году.

Премьер-министр Ион Кику сообщил, что правительство рассматривает другие возможности поставок газа. «В качестве альтернативы можно считать маршрут транспортировки газа по так называемому Черноморскому пути: Болгария, Румыния, Украина, Республика Молдова, а затем снова Украина. Если использовать этот маршрут, то газ составит всего $172-173 за тысячу кубометров, потому что цена, обсуждаемая и согласованная с «Газпромом», составляет $172 на границе с Республикой Молдова». По его словам, есть риски и в связи с этим маршрутом, потому что строительство некоторых элементов только завершилось и их нужно протестировать.

Руководитель АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что альтернативным направлением может стать реверс по Трансбалканскому газопроводу. По нему сейчас российский газ подается через Украину в Турцию и на Балканы. А с 1 января его частично запустят в реверсном режиме с подачей газа из «Турецкого потока», откуда Молдова сможет получать российское топливо в случае остановки украинского транзита. Речь идет об альтернативной закупке природного газа на границе с Румынией (Искача) и Украиной (Орловка) для реверса по магистральным сетям Трансбалканского коридора.

По данным «Молдовагаза», в январе-марте прошлого и позапрошлого отопительных сезонов страна потребляла 950 млн.-1 млрд. куб. м газа и на транспортировку этого объема только по территории Украины необходимо $20 млн. Кроме того, придется заплатить операторам болгарской и румынской газотранспортных систем.

Денежные расчеты не самое главное. По данным «Молдовагаза», мощность реверса из Румынии в Украину увеличили с 4 млн. до 12 млн. куб. м в сутки, но этого недостаточно для Молдовы. В прошлый отопительный сезон среднесуточная подача газа в страну составляла 14,5 млн. куб. м в сутки, а в пики потребления она достигала 18 млн. куб. м.

Во время своего визита в Киев премьер-министр Молдовы Ион Кику обсуждал со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком газовые проблемы. Со стороны Украины была выражена готовность поставить в соседнюю страну необходимое количество газа из своих хранилищ, чтобы пройти отопительные сезон без срывов.

Молдова оказалась в довольно сложном политическом положении. Несмотря на то, что новое правительство, сформированное Социалистической партией, и президент Игорь Додон привержены пророссийскому курсу, им приходится считаться с тем, что Москва далеко, а Киев и Бухарест рядом. Газовая проблема одна из многих.

Румыния пересмотрит условия поддержки, в первую очередь финансовой, Молдовы. Об этом заявил министр иностранных дел Богдан Ауреску на встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелием Чокой в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.

Без румынской помощи Кишиневу придется очень сложно. Рассчитывать на подобные московские вливания не приходится. Вот почему молдавские власти были вынуждены несколько умерить свой промосковский пыл.

В Киеве состоялся саммит глав правительств государств-членов ГУАМ — Организации за демократию и экономическое развитие. Переговоры проводились на уровне премьер-министров Украины Алексея Гончарука, Грузии — Георгия Гахария, Молдовы — Иона Кику, делегацию Азербайджана возглавил вице-премьер Али Ахмедов. Темой встречи было заявлено «государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке». В частности, рассматривалось создание между участниками организации зоны свободной торговли. Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук встречался с вице-премьером Али Ахмедовым и обсудил с ним вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества и торговли между двумя странами.

Хотя на саммите обсуждались торгово-экономические вопросы, но в Москве несколько напряглись. Ведь там рассматривают ГУАМ как антироссийскую организацию, и участие в саммите Молдовы несколько разрушает ее имидж пророссийской.

Есть еще одна проблема в отношениях Кишинева и Москвы — Приднестровье.

Казалось, что пророссийское правительство Молдовы должно ослабить нажим на сепаратистский регион предыдущего прозападного кабинета Майи Санду. На самом деле все происходит наоборот.

На переговорах в Киеве Ион Кику договорился с Алексеем Гончаруком открыть дополнительные совместные контрольно‑пропускные пункты на приднестровском участке молдавско‑украинской границы. Для препятствия контрабанде. Оно и понятно, так как из-за неконтролируемого потока товаров из Приднестровья молдавский бюджет недополучает миллионы долларов и евро.

Все это свидетельствует о том, что Кишинев взял курс на удушение Приднестровья экономически и финансово. Нет уже разговоров о так называемой федерализации Молдовы. Игорь Додон теперь утверждает, что эта тема в качестве концепции урегулирования приднестровского конфликта не включена в повестку дня и не будет и в дальнейшем.

В Молдове очень внимательно следили за встречей в Париже в нормандском формате. Также там не пропустили фактический провал переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по углубленной интеграции. Налицо некоторая пробуксовка российской политики в отношении Киева и Минска.

Молдова находится между двумя антироссийскими странами — Украиной и Румынией. И с этим фактом даже пророссийское правительство вынуждено считаться. В конце концов, транзит газа в необходимых количествах зимой гораздо важнее следования в фарватере России. Это еще не поворот в молдавской политике, а робкое дистанцирование со ссылкой на force majeure — высшую или непреодолимую силу. С зимой не шутят.